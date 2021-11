Olimpico intitolato a Paolo Rossi, la moglie: "I tifosi di Roma e Lazio sembrano contrari"

Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi ha parlato a GR Parlamentodell'idea di intitolare lo Stadio Olimpico allo storico ex attaccante campione del mondo nel 1982: "La campagna sta andando avanti, gran parte del Paese è favorevole all'idea, forse i tifosi della Roma e della Lazio sembrano contrari. Personalmente dico che sarebbe una gran bella cosa, perché Paolo è percepito come un eroe nazionale e io me ne rendo conto quotidianamente per tutti gli attestati di stima e affetto che ricevo. Paolo ha sempre unito il Paese e mi piacerebbe che continuasse così. Se dovesse esserci l'intitolazione, mi piacerebbe ci fosse un momento di incontro perché Paolo deve restare una figura positiva, non un motivo di discordia".