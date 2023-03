Oltre a Giroud e Leao, Messias è l'unico attaccante che ha fatto più di un gol nel 2023

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, i numeri dell'attacco rossonero sono assolutamente poco convincenti. 15 gol in 12 partite nel 2023 in campionato sono davvero troppo pochi ma del resto sono pochi anche i giocatori che segnano tanto. Il bomber è sempre Olivier Giroud che, di queste 15 reti, ne ha messe ha segno 3. A quota due ci sono solo Leao, che però non segna da metà gennaio, e Messias, oggi infortunato. Origi è a quota uno, poco utile contro il Sassuolo: Rebic, Adli e De Ketelaere, così come Saelemaekers sono tutti a secco. Un problema a cui trovare al più presto una soluzione.