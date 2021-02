On this day - 02/02/2005: Messina-Milan 1-4, doppietta sia per Crespo che per Tomasson

Esattamente 16 anni fa allo stadio San Filippo di Messina il Milan otteneva una vittoria importante contro i siciliani. I rossoneri, in particolare, si imposero per 4-1 sui padroni di casa grazie alle doppiette di Crespo e Tomasson. I canali social del Milan hanno condiviso gli highlights della gara.

✌️ Two braces to seal the win: @Crespo and Tomasson 
✌️ Due doppiette per un poker al Messina 
 
Powered by @skrill #SempreMilan
— AC Milan (@acmilan) February 2, 2021