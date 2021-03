Il 3 marzo 2012, in occasione di un Palermo-Milan valido per la ventiseiesima giornata di A, Thiago Silva ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera. Il difensore brasiliano, in rossonero per 3 stagioni, in totale con il Milan ha giocato 119 partite e segnato 6 gol. Con i rossoneri ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana.