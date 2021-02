Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 41 anni fa, in un Milan-Perugia terminato 1-0 per i rossoneri, si segnala l'ultima presenza in rossonero di Albertosi. Il portierone rossonero, protagonista dello scudetto della stella, in totale ha vestito la maglia del milan per 233 partite e ha vinto 1 campionato e 1 coppa italia.