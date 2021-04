On this day - 12/04/1987: Milan-Torino 1-0, l'ultima rete in rossonero di Hateley

Il 12 aprile 1987, in occasione di un Milan-Torino di campionato, Mark Hateley segnò la sua ultima rete con la maglia rossonera. L'attaccante inglese, in rossonero per 3 stagioni, ha segnato 21 gol in 86 presenze ufficiali. Questi gli highlights pubblicati dal profilo Twitter del Milan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> vs Torino 😢<br>Hateley scored his last goal for us (and a hefty one too) ️ <br><br>34 anni fa l'ultima rete in rossonero di Mark Hateley <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><br><br>Powered by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a> <a href="https://t.co/1Cm1JYqMNV">pic.twitter.com/1Cm1JYqMNV</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1381532542906548224?ref_src=twsrc%5Etfw">April 12, 2021</a></blockquote>