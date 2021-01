On this day - 15/01/1984: Milan-Avellino 1-0, la prima rete di F. Galli in rossonero

Esattamente 37 anni fa, in un Milan-Avellino di campionato, trovava il primo gol un grande ex milanista: Filippo Galli. I rossoneri che vinsero 1-0 grazie, proprio alla rete del difensore centrale, ottennero una vittoria importante. Sui propri canali ufficiali il Milan ha condiviso gli highlights di quella partita.

#OnThisDay the “Immortal” Filippo Galli scored his first goal in Rossonero



37 anni fa, per @filippogalli5, il primo gol di una carriera ricca di successi in rossonero #SempreMilan pic.twitter.com/ZPKrUAmedp