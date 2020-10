On this day - 15/10/1972: Milan-Atalanta 9-3, storica vittoria dei rossoneri a San Siro

Esattamente 48 anni fa, il Milan fu protagonista di una storica vittoria a San Siro. I rossoneri, infatti, impegnati contro l'Atalanta per un match, valido per la terza giornata di Serie A del campionato 1972/1973, vinsero la partita per 9-3. Il protagonista della partita fu il compianto Pierino Prati, che fu autore di una tripletta. Oltre ai 3 gol di Prati, per il Milan segnarono Alberto Bigon (doppietta), Gianni Rivera (doppietta), Romeo Bonetti e Luciano Chiarugi. Per l’Atalanta , invece, le reti furono segnate da Bruno Divina, Gian Piero Ghio e Alberto Carelli.