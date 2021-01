On this day - 15 gennaio 2020: un anno fa l'esordio di Simon Kjaer nel Milan

Esattamente un anno fa, il 15 gennaio 2020, Simon Kjaer ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera in Coppa Italia contro la Spal: quella sera, il difensore danese, diventato ora un punto fermo della formazione milanista, venne schierato dal primo minuto da Pioli al centro della difesa al fianco di Alessio Romagnoli (uscì poi all'82' per lasciare il posto a Gabbia). Quella partita si concluse 3-0 per il Milan grazie alle reti di Piatek, Castillejo e Hernandez.