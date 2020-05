Il 16 maggio 1993 Marco Van Basten ha giocato l’ultima partita con la maglia rossonera in Serie A. Quel giorno Milan-Roma finì 0-0. L’ultima in rossonero fu la finale di Monaco di Baviera con il Marsiglia. Una storia d'amore finita prematuramente e che proprio in Italia lo ha vistro conquistare quattro volte il tricolore.