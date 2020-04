Il 17/04/2005 si è giocata Siena-Milan, gara valevole per la trentunesima giornata di campionato. In quell'occasione, in particolare, è attestato l'ultimo gol in campionato di Crespo con la maglia rossonera. L'attaccante argentino, seppur abbia militato per poco tempo nel Milan, in quell'annata fu utore di una stagione importante con 18 gol in 40 partite.