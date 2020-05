il 18 maggio, nella storia rossonera di Massaro, è una data che evoca molti ricordi. Oltre alla finale del 1994, in cui l'attaccante siglò una doppietta, esattamente un anno dopo nella sconfitta contro il Napoli, Massaro registrava l'ultima presenza in A col club rossonero. Nel campionato italiano Massaro ha siglato 51 gol in 209 presenze.