On this day - 19 aprile 1989: l'apoteosi e il Real umiliato a San Siro

19 aprile 1989, San Siro. Il Milan affronta il leggendario Real Madrid nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni. All'andata finì 1-1: il Milan dominò al Bernabeu e non mancarono le polemiche per qualche fischio molto dubbio a favore dei padroni di casa. Arrigo Sacchi, privo di Evani, al Meazza schiera Ancelotti che va ad incastonarsi in uno degli undici che hanno scritto la storia di questo club: G.Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costacurta, Baresi; Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullitt, Ancelotti. I rossoneri partono subito in pompa magna ed è proprio l'ex allenatore rossonero a trovare il vantaggio dopo 18 minuti: finta e controfinta, destro dalla distanza e Buyo battuto. Al centro di Carletto seguono poi le sinfonie dei tre olandesi: Rijkaard al 25', Gullit al 45' e Van Basten al 49'. A chiudere i conti e siglare il definitivo 5-0 è Roberto Donadoni al 59' con un diagonale sul primo palo. E' un successo storico che consegna al Milan la finale del Camp Nou, poi vinta, contro lo Steaua.