On this day - 23/10/2011: Lecce-Milan 3-4, l'indimenticabile tripletta di Boateng

Esattamente 9 anni fa, allo stadio di 'Via del Mare' di Lecce, si registrava una delle rimonte più sensazionali nella storia rossonera. Contro il Lecce di Eusebio di Francesco, il Milan scudettato di Massimiliano Allegri fu autore di una partita due facce. Il primo tempo, infatti, costrinse il Milan ad un incontestabile 0-3 in virtù dei gol di Giacomazzi, Oddo e Grosmüller. Nel secondo tempo, invece, l'ingresso decisivo di Boateng reaglò un successo indimenticabile al Milan in virtù proprio della tripletta di potenza del ghanese e del gol di Mario Yepes a 7 minuti dalla fine. Una rimonta incredibile rimasta nel cuore dei tifosi rossoneri.