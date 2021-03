On this day - 24 marzo 1986 - 35 anni fa l'inizio ufficiale della gloriosa era Berlusconi

Con un post su Twitter, il Milan ha voluto ricordare che esattamente 35 anni fa, il 24 marzo 1986, iniziava ufficialmente la gloriosa era Berlusconi che ha portato tanti successi e tanti trofei nella bacheca rossonera:

#OnThisDay in 1986 🤩

35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi



35 anni fa, l'inizio ufficiale della gloriosa era @berlusconi #SempreMilan pic.twitter.com/Qic1wIZlKe