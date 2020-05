On this day - 24/05/2009: Milan-Roma 2-3, l'ultima partita di Maldini a San Siro

Il 24 maggio, nella storia rossonera, evoca dolci ricordi ma anche dolorosi addii. In particolare nella cornice di Milan-Roma, partita persa dai rossoneri per 2-3, i tifosi milanisti salutarono Paolo Maldini, alla sua ultima partita a San Siro con la maglia che aveva indossato per 31 anni tra giovanili e prima squadra. Il saluto di un indimenticato campione, una leggenda che resterà per sempre nella storia del Milan.