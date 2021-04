On this day - 28/04/1996: il Milan conquista il suo quindicesimo scudetto

Esattamente 25 anni fa il Milan otteneva un successo storico che, senza dubbio, certificava la forza della squadra rossonera in quegli anni. Il 28 aprile del 1996, infatti, i rossoneri vincevano l'ennesimo scudetto dell'era Capello. Con la vittoria sulla Fiorentina per 3-1, infatti, i rossoneri ottenevano la matematica certezza della conquista del titolo. Questi gli highlights pubblicati dai canali social del Milan.

