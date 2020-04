Il 29 aprile 2001, in occasione di un Milan-Verona valido per la 28^ giornata di Serie A, Zvonimir Boban ha giocato la sua partita con la maglia rossonera: il croato entroò in campo al 60' al posto di Giunti. Il match si concluse 1-0 per il Diavolo grazie ad un gol su rigore al 69' di Shevchenko.