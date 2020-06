On this day - 30/06/1992: il Milan acquista Lentini dal Torino per 18.5 miliardi di lire

Il 30 giugno, storicamente, è una data legata al calciomercato: tra scadenze di contratti e aperture di sessioni di calciomercato, spesso questa data ha portato nelle squadre grandi campioni. Il 30 giugno del 1992, dai tifosi rossoneri e granata, è ricordato per la clamorosa cessione di Lentini passato dal Torino al Milan per 18.5 miliardi di lire. Il trasferimento dell'esterno granata, in particolare, fu oggetto di grandi critiche dei supporter torinesi che all'uscita dall'ANSA lo bersagliarono con una pioggia di monetine. Nonostante le grandi premesse, Lentini è ricordato in rossonero più per il grave incidente d’auto che lo vide protagonista nella notte del 2 agosto 1993 che per le sue prestazioni in campo. Lentini in rossonero collezionò in 96 partite, 16 gol e 15 assist vincendo 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Coppa dei Campioni e 1 Supercoppa europea.