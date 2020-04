On this day - 5 aprile 1989: Real Madrid-Milan 1-1

Ci sono partite che hanno letteralmente cambiato il corso della storia del calcio, mostrando al mondo novità costruite negli anni e poi esplose in tutta la loro brillantezza in un singolo match. Una di queste, senza ombra di dubbio, è stata la semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Milan dell'edizione 1988/89. In una sorta di finale d'anticipata il Milan di Sacchi, annichilì i blancos senza paura attaccando per 90 minuti e giocando una grande partita con un 1-1 finale che restò strettissimo ai rossoneri. Al ritorno il Milan vinse con un incredibile 5-0 raggiungendo la finale contro la Steaua Bucarest.