On This Day, il Milan conquista lo scudetto numero 13: era il 30 maggio 1993

Il 30 maggio di 28 anni fa, il Milan allenato da Fabio Capello, conquistava il 13esimo scudetto della storia rossonera. Il club rossonero ha dedicato all’evento un post sui profili social della società. Era la penultima giornata del campionato 1992/1993 (la 33esima dato che allora il campionato era a 18 squadre) e ai rossoneri bastò l’1-1 interno contro il Brescia per vincere matematicamente lo scudetto. Il Milan finì la stagione con 50 punti, davanti all’Inter di Osvaldo Bagnoli (46) e al Parma di Nevio Scala (41). Una cavalcata del rossoneri che si concluse con 18 vittorie, 14 pareggi e appena 2 sconfitte.

