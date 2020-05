Il 12 maggio del 1996 andava in scena la 34' giornata di campionata tra Milan e Cremonese. In occasione di quella partita, in particolare, si registrò l'ultimo gol di Christian Panucci con la maglia rossonera. A Milano il difensore italiano ha segnato 12 volte e il suo palmares consta due campionati italiani, una Champions League, una Supercoppa Uefa e due Supercoppe italiane.