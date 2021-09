On this day - Milan, un anno fa l'esordio in rossonero di Diaz e Tonali

Esattamente un anno, Brahim Diaz e Sandro Tonali hanno fatto il loro esordio con la maglia del Milan nel match contro lo Shamrock Rovers, valido per i preliminari di Europa League: sia il trequartista spagnolo che il centrocampista spagnolo cominciarono la partita dalla panchina ed entrarono poi in campo all'84' rispettimaente al posto di Calhanoglu e di Bennacer. La gara in Irlanda si chiuse 2-0 per il Diavolo grazie ai gol di Ibrahimovic e Calhanoglu.