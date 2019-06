Onofri a MN: "La permanenza di Maldini foriera di una strada che possa riportare il Milan in alto"

Claudio Onofri, intervistato da MilanNews.it, ha parlato della probabile permanenza di Maldini nella dirigenza rossonera: "Sono sempre stato fermamente convinto che le bandiere debbano essere prese in considerazione per sviluppare il loro percorso anche in altri ruoli. Chiaro, l'aver giocato 900 partite in una squadra ed esserne una leggenda non implica necessariamente che tu sappia ricoprire ruoli dirigenziali, però credo che questo nuovo inizio con Maldini sia foriero di una strada che possa piano piano riportare il Milan alla sua dimensione naturale, che è quella mondiale. Il calcio si è complicato molto di più rispetto a quando giocava lui e quindi non sarà facile, però penso che possa essere un valore aggiunto".