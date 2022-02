Onofri: "Milan perfetto in Coppa contro una Lazio confusa"

"La vittoria con la Roma in Coppa Italia ha riposto nel cassetto la strana sconfitta nel derby, riaffermando che i nerazzurri rappresentano al momento in assoluto il migliore cast nazionale". Non ha dubbi a riguardo Claudio Onofri, che dalle colonne de Il Secolo XIX continua ad accreditare la squadra di Inzaghi come favorita per lo Scudetto. Il Napoli, però, ha le carte in regola per mettere in difficoltà i nerazzurri: "I partenopei sperano in un, pur difficile, errore di atteggiamento interista: in fondo 'o purpo s'adda cocere cu' l'acqua soja'". Domani all'ora di pranzo toccherà invece al Milan, "semplicemente perfetto in Coppa contro una timida e confusa Lazio". I rossoneri se la vedranno con un ex non rimpianto come Giampaolo, "la cui evoluzione è servita a strapazzare il Sassuolo anche con cambi in corsa".