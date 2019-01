Onofri sul Milan: "I rossoneri devono prendere un attaccante capace di rifornire uno come Higuain, non un centravanti al suo posto"

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, Claudio Onofri ha parlato così del Milan: "I rossoneri devono prendere un attaccante capace di rifornire uno come Higuain, non un centravanti al suo posto. Oggi al Milan bisogna ricomporre piano piano tutta la squadra perché i problemi non sono solo in avanti se i rossoneri vogliono tornare al top del campionato italiano"