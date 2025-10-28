Open Var, Rocchi: “Posizione di Pavlovic su gol di Leao era punibile”

vedi letture

Uscito l'episodio di Open Var su DAZN, il designatore Rocchi ha analizzato e spiegato gli episodi del weekend e ha parlato così del goal di leao contro il Pisa. Questo l'audio tra var, assistente e arbitro e il commento di Rocchi:

Assistente: Pavlovic secondo me non impatta

Arbitro: neanche per me non impatta

Sala Var: Hai bandierina qua sul tiro? Qua non hai bandierina perchè era buono giusto ? Sul tiro un attimo che controllo. Ho delle blu sicuramente, provo a darti la visione di tiro, e poi apriamo eh comunque.

Arbitro: allora per me e per l'assistente non impatta ok? Stiamo verificando (riferito ai giocatori)

Sala var: si prima guardiamo un attimo solo che sia lui. L'altro è buono invece. Il 46 è buono, quindi sul 31 è la blu. Ti do la retro porta alta se vuoi. Il portiere fa la parata, si lancia per fare la parata, lui non fa gesti particolari quindi per me il check è completato.

Le parole di Rocchi: "l'impatto fa la differenza e l'impatto dovremmo chiedere al portiere. Se chiedi a un portiere ti dice che impatta sempre anche da un tiro da fuori. Noi ci staimo andando verso la punibilità avvicinandoci all'area di porta. Per cui hanno lavorato bene in campo perchè hanno seguito le nostre indicazioni, il VAR ha rispetto le decisioni del campo, è una decisione limite. Da questo momento ci sposteremo sul fuorigioco perchè comunque siamo in area di porta, ed è un'aggravante. Questo diventa punibile per la posizione che ha. È un episodio al limite, capisco la posizione degli arbitri.