Open VAR sul rosso a Dele Alli: espulsione corretta. La spiegazione dell'AIA

Consueto appuntamento con Open VAR su Dazn. Mauro Tonolini, componente della CAN A e B, ha analizzato i principali episodi della 29^ giornata del campionato di Serie A, tra cui uno in Milan-Como con il rosso ad Alli nel finale di partita.

L’espulsione di Dele Alli in Milan-Como: “Ci sono tutti i criteri per il rosso. Loftus-Cheek riconquista palla regolarmente e viene rincorso da Alli, che interviene da dietro. Il punto di contatto è alto, con intensità piuttosto evidente. La lettura corretta è quella del VAR, Doveri, che richiama Marchetti portando al cartellino rosso”.

L’ammonizione di Pablo Mari in Fiorentina-Juventus: “Il punto di contatto è molto simile a quello di Alli, cambia l’intensità dell’intervento. Avviene con la punta dello scarpino, come osservava correttamente il VAR La Penna è una strisciata. Concordiamo con la lettura dell’arbitro di campo relativa a un cartellino giallo. Se notiamo il piede di Pablo Mari appoggia a terra col tallone, il contatto avviene con la punta dello scarpino anche se il punto è simile: la forza è molto inferiore, a nostro avviso questa è una lettura che ci trova concordi”.

Il rigore concesso al Lecce in Genoa-Lecce: “La lettura di VAR e AVAR è corretta, in una situazione non semplicissima da cogliere. Matturro alza il gomito, corretta la lettura della sala VAR”.