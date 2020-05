Opta - La top 11 della Serie A prima della ripartenza: presente Theo, assente Ronaldo

Opta, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio, ha riportato la top 11 delle prime 26 giornate di Serie A. I giocatori inseriti, in particolare, sono gli atleti che hanno avuto il rendimento migliore per statistiche e dati. In porta figura Sczesny. Difesa a tre composta da De Vrij, Acerbi e il rossonero Theo. Nek centrocampo a 4 figurano Gomez, Pjanic, Brozovic e Nainggolan. Il tridente, invece, vede Luis Alberto alle spalle di Lukaku e Immobile.