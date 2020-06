Che il 2020 sia coinciso con un ruolino di marcia differente per il Milan è fatto evidente e, in questo senso, arrivano come ulteriore conferma anche i numeri. Nelle 11 partite del 2020 in campionato i rossoneri hanno raccolto 21 punti in Serie A ovvero tanti quanti ne aveva raccolti nelle 17 precedenti gare di questo campionato.