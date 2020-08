Opta - Serie A 19/20, la top 11 italiana: presente Romagnoli

Con la conclusione del campionato italiano avvenuta da pochi giorni, Opta ha stilato la top 11 della Serie A dei giocatori italiani. In questa speciale formazione, in particolare, presente anche Alessio Romagnoli, capitano rossonero che si è distinto per un campionato su alti livelli.

11 – Questo è il miglior 11 dei giocatori italiani della #SerieA 2019/20 basato su dati statistici Opta. Tricolore.#OptaTopXI pic.twitter.com/XQlcu9pFz4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 4, 2020