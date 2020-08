Opta - Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano in Serie A ad arrivare in doppia cifra

Tra i protagonisti della stagione rossonera, senza dubbio, figura Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, oltre alla leadership e al grande entusiasmo portato, è stato decisivo sul campo come testimoniano i dati. L'attaccante rossonero, infatti, ha segnato ben 10 gol in campionato alla veneranda età di 38 anni. Come riporta il portale Opta, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A a girone unico ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in una singola stagione.