Ora tutti pazzi per Bremer: servono almeno 50 milioni

Tutti pazzi per Gleison Bremer. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina, aumenta di giorno in giorno la lista dei top club interessati al difensore del Torino. Il brasiliano, fra i protagonisti principali di questo campionato di Serie A, è entrato nel mirino di Conte per il Tottenham e di Simeone per l'Atletico Madrid. Non è casuale, sottolinea la rosea, che osservatori di ambedue le società siano sbarcati di recente a Torino per visionarlo e avviare i contatti con Vagnati.

Su Bremer ci sono però da tempo anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Leicester, Everton e Newcastle, senza dimenticare gli interessamenti italiani di Inter, Napoli e Juventus. Insomma, per il classe 1997 sembra pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale durante l'estate che verrà. La valutazione di mercato? Si sta già volando oltre i 50 milioni di euro.