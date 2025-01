Ordine: "Attenzione a cambiare nella ricerca di migliorare ottenendo il risultato opposto. Non è un rischio così remoto visti i precedenti estivi"

"Scegliere senza fare altri danni". E' questo il titolo dell'editoriale firmato da Franco Ordine per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, incentrato sul mercato del Milan, sulle necessità di Sergio Conceiçao e non solo: "Al netto delle molteplici norme che regolano l’attuale mercato (formazione delle liste, limite ai cambi da utilizzare in Champions), il tema di fondo per il Milan di queste ore tormentate è ancora una volta uno: attenzione a cambiare nella ricerca di migliorare ottenendo il risultato opposto. Non è un rischio così remoto visti i precedenti estivi. Basta dare un’occhiata al traffico tra nuovi arrivi e partenze di alcuni storici club inglesi (Manchester United, Chelsea) per cogliere il senso della segnalazione.

I ritocchi al mercato estivo, riconoscendo indirettamente gli errori commessi, devono essere pochi e mirati. Il primo è sotto gli occhi di tutti: Walker al posto di Emerson Royal ha questo effetto e lo capiremo già dalla sfida di domenica col Parma. Le ricerche di altre due pedine (un centrocampista e un attaccante) da affidare al tecnico portoghese devono avere lo stesso plus valore.

Solo così il mercato di gennaio può diventare una risorsa e dare una spinta alla rincorsa, improbabile al momento, verso un posto in Champions. A Gerry Cardinale, se anche questa occasione di rimediare agli errori commessi dovesse fallire, non rimarrebbe che trarne le conseguenze inevitabili".