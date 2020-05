Ordine: "Ce l'ho con il prossimo Milan, così non si costruisce nulla. Se Gazidis non sa guidare il club..."

Attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato l'ennesima rivoluzione che ci sarà in casa rossonera: "Io ce l'ho con il prossimo Milan. Ha sbagliato Leonardo, ha preso Piatek e Paquetà pagandoli un'enormità, va bene, via Leonardo. Gattuso non stava simpatico a Leonardo, benissimo, via Gattuso. Boban e Maldini hanno sbagliato con Giampaolo, va bene, via Giampaolo. Adesso non va bene Boban, benissimo, via anche Boban. Non va bene nemmeno Maldini, quindi via anche lui, va bene. Ma adesso arriva il tedesco, che porta altri tedeschi, che porta altri giocatori, e si mandano via anche Ibrahimovic e Rebic. Ma così non si costruisce mai nulla. E poi il volante lo deve avere la società, lo deve avere Gazidis. Se non sa guidare, ci sono tante scuole guida a Milano e in Italia. Faccia un bel corso di scuola guida".