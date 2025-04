Ordine: "Circola una battuta: è probabile che arrivi prima la decisione del Conclave sull’elezione del prossimo Papa che il nuovo ds del Milan"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sulla scelta del nuovo direttore sportivo del Milan: "Il tempismo nella scelta del ds può risultare decisivo per preparare i piani della futura stagione. Da qualche giorno, in proposito circola una battuta sul tema («è probabile che arrivi prima la decisione del Conclave sull’elezione del prossimo Papa che il nuovo ds rossonero») che dà conto della singolare strategia adottata da Giorgio Furlani. La selezione è partita ormai da più di un mese e si è fermata prima a Paratici -con le complicazioni di cui il Corriere dello Sport ha dato notizia - e poi ha preso in esame un altro paio di candidature tra cui Igli Tare, un tempo alla Lazio con Lotito, e Tony D’amico, un passato al Verona prima di trasferirsi all’Atalanta.



È vero: non c’è stato nelle ultime ore nessun nuovo incontro tra Furlani e Tare. Il Milan si sa, sull’argomento, attua una politica nell’informazione tutta particolare: non comunica e basta. E questo avviene puntualmente specie in materia di calciomercato dove può avere una qualche ragionevolezza. Ma nel caso di specie ci sono altre esigenze da soddisfare.

Ultima riflessione sul tema ds. Se Tare, libero e in grado di trasferirsi… ieri a Milano, non è ancora sotto contratto dopo un paio di colloqui, la spiegazione è una e una soltanto: stanno aspettando che si liberi uno che è attualmente impegnato. E ancora: per aspettare il principe azzurro non si rischia di perdere qualche treno?".