Ordine: "Dopo aver visto il Napoli di Conte, qualcuno a Casa Milan si sarà reso conto l'errore gigantesco che hanno fatto?"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste dichiarazioni a Pressing sul Milan:

Su Tomori-Juve: "Tomori si era promesso alla Juve quando non giocava con Fonseca. Ora con Conceiçao è cambiato completamente lo scenario. Tomori non è Nesta e se davvero la Juventus proporrà 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, secondo me è una cessione da fare. Il problema vero è come lo sostituisci poi. Dopo aver visto il Napoli di Conte, qualcuno a Casa Milan si sarà reso conto l'errore gigantesco che hanno fatto? Vero che hanno risparmiato con Fonsceca, ma se poi non vai in Champions?".

Sui problemi del Milan: "Certi problemi di continuità c'erano anche con Pioli. Se chiami un medico e ti dice una diagnosi, se ne chiami un altro e ti dice la stessa cosa, allora il problema non è più il medico, ma il paziente. Il problema è la squadra. Leao non è l'unico che si sceglie le partite, è tutto il Milan che alterna le partite. Tomori non può prendere gol da Weah in quel modo".