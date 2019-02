Ordine: "Dove sarebbe il Milan se avesse avuto subito Piatek?"

Dove sarebbe il Milan oggi se dall’inizio della stagione fosse arrivato Piatek invece di Higuain? Dalle pagine del quotidiano Il Giornale, Franco Ordine si pone questo quesito. Il Milan - scrive il noto giornalista - ha avuto bisogno del suo spietato bomber appena arrivato a Milanello per risalire la china atalantina. Piatek ha atteso una sfida di grande valore simbolico per smentire in modo plastico una delle rare critiche lette sul suo conto. Non fa mai gol di testa, hanno scritto e segnalato. E il polacco ha spazzato via anche questo luogo comune.