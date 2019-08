Franco Ordine, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato di Suso, giocatore per cui Giampaolo ha usato termini importanti in conferenza stampa: "È stato battezzato trequartista da Giampaolo, che lo ha giudicato "fuoriclasse". Forse ha messo in difficoltà il piano del Milan, che voleva cederlo di fronte a buone offerte".