Ordine: "Gli infortuni non possono giustificare i mancati risultati, gli arrivi di agosto non stanno convincendo"

Franco Ordine, intervenuto su Tutti Convocati a Radio 24, ha parlato del momento in casa rossonera: "Gli infortuni non possono giustificare mancati risultati. Alcuni giocatori, penso a Suso, non stanno rendendo, e gli arrivi di agosto non stanno convincendo completamente. Gattuso via anche in caso di vittoria contro Spal? A questo punto forse. Se Gattuso va via chi arriverebbe? Elliott vuole fare le cose in grande ma in questo momento non è possibile. Due possibilità sono forse Donadoni e Guidolin".