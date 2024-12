Ordine: "Il futuro del Milan è un'ipotesi, a Fonseca servono risultati sul campo"

Dopo la vittoria del Milan ieri sera al Bentegodi contro il Verona, il giornalista e opinionista Franco Ordine ha scritto così sulle pagine del Corriere dello Sport. Il suo pensiero riassunto così:

"Se il Milan continua a vivere il suo inverno calcistico, e la filastrocca degli infortuni si arricchisce di un altro capitolo eccellente, Rafa Leao (risentimento al flessore sinistro), nemmeno la mossa a sorpresa di Gerry Cardinale riesce a rianimare squadra e tifoseria che restano come congelati oltre che dal clima di Verona anche dall’elenco incredibile di assenti. RedBird, il fondo proprietario del Milan, rilancia la sua azione invece di fare qualche passo indietro suggerito dalla contestazione della curva sud. Guadagna anzi altri tre anni e mezzo di vita e di futuro ma senza riuscire nel frattempo a convincere dei suoi buoni propositi.

Infatti all’intervallo di Verona continuano i cori destinati appunto al proprietario del club rossonero capace nell’occasione di versare altri 170 milioni nelle casse del fondo Elliott rifinanziando così il vender loan in scadenza ad agosto 2025. Anche qui si capisce al volo che nel calcio italiano la questione è molto più semplice, quasi elementare, rispetto ad altre realtà.

Si possono avere i conti in perfetto ordine, come succede appunto al Milan, si possono chiudere i due ultimi bilanci in attivo, ma in assenza di risultati sportivi confortanti come quelli scanditi in campionato da Fonseca, tutto torna in discussione dimenticando persino anche il cammino di Champions almeno fin qui tutt’altro che deludente".