Ordine: "Il Suso del 2019 mi sta deludendo, il problema potrebbe essere fisico"

Ospite dell'"Inferno del lunedì" in onda su Milan Tv, il giornalista Franco Ordine ha parlato così del calo di Suso: "Se Paquetà ha la giustificazione di essere arrivato a gennaio, si è dedicato ad un mestiere che non è proprio il suo. Non c’è nessun tipo di critica sotto questo aspetto. Il Suso di quest’anno mi sta deludendo, del 2019. Al di là del problema per la pubalgia, è il suo registro, secondo me, che sta venendo meno. Io penso che ci sia qualcosa dal punto di vista fisico"