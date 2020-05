Ordine: "Inevitabile l'arrivo di Rangnick al Milan"

Franco Ordine, intervenuto nel corso di TMW News, ha fatto il punto sulla ripresa del campionato e sul Milan:

Sulla ripartenza del campionato: "Se tutte le squadre di A testano ogni singolo giocatore per vedere se è positivo o no e gli asintomaci vengono messi in quarantena, si fa un doppio servizio al paese. Si mettono a casa persone che potrebbero contagiare e si fanno allenare giocatori sani perchè hanno superato i test, al contrario di quanto accade in giro visto che non credo che i dipendenti delle aziende siano stati sottoposti al tampone. Un eventuale positivo a campionato iniziato? Utilizzerei lo stesso criterio della Germania e comunque se si tengono le squadre sigillate è difficile che questo accada. Se succede il giocatore va isolamento. Sulle dimensioni economiche del calcio non tutti sono consapevoli di cosa vuol dire. Il calcio produce un fatturato di quasi 8 miliardi di cui un miliardo di tasse versate a vario titolo. Se vogliamo chiuderlo chiudiamolo, aggiungiamo disastro a disastro, che facciano pure. Secondo me sarebbe una follia autentica".

Su Rangnick: "Si fa domande sul suo ruolo. Lui è abituato a fare il comandante supremo. E dice: se vado lì e non posso scegliere i collaboratori, i giocatori ed eventualmente il tecnico... io sono abituato a lavorare in un certo modo e allora potrebbe essere una decisione suicida ma siccome mi pare che Gazidis abbia deciso di affidargli le chiavi del Milan credo sia inevitabile il suo arrivo a Milanello".