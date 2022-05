Ordine: "La carta dice Inter. Il Milan può permettersi un pareggio"

Franco Ordine, intervenuto nella giornata di Lunedì a Radio Punto Nuovo, ha parlato così delle ultime tre gare che vedono impegnate Milan e Inter sul fronte scudetto: "Milan può fare solo un mezzo errore: un pareggio. Credo che farà due pareggi e una vittoria. Unica difficoltà per l'Inter è la finale di Coppa Italia tra Empoli e Cagliari: porterà via energie. Come diceva Brera, la carta dice Inter".