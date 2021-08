Ordine: "Maldini sta dicendo a Kessiè: noi oltre ad una certa cifra non possiamo andare"

Franco Ordine, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato così della situazione contrattuale di Kessiè: "Maldini sta dicendo: caro Kessie e caro agente di Kessie, noi oltre ad una certa cifra, che è quella che ti stiamo proponendo, non possiamo andare. La tua richiesta sta sopra la gestione sostenibile del Milan per evitare che succeda come in passato".