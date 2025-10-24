Ordine: “Mandare Leao sul dischetto scelta coraggiosa. Max ha dato un cuore a questa squadra”

Franco Ordine, giornalista e opinionista tv ospite nella puntata del podcast “Number 1” post Milan-Fiorentina, ha speso parole di apprezzamento verso Massimiliano Allegri per due motivazioni particolari. Ecco quali:

“La cosa che ho apprezzato di Allegri sono state due: primo che all’assenza di 6 giocatori lui dice ‘E vabbè ne troviamo altri da mettere in campo. Secondo, ci voleva un coraggio grandissimo per dire dopo aver sbagliato 5 rigori su 7 di dire a Leao, che non aveva mai tirato in vita sua un rigore, vai tu sul dischetto e tiralo. Si era già preparato Gimenez col pallone. Questo vuol dire soltanto una cosa: oltre il calcio conoscere gli uomini. Lui non ha una squadra da primo livello e quindi quando prenderà una botta vedrete come si scateneranno. Il punto è che questa squadra oltre ad aver acquisito un’anima, ha conquistato una cosa che non aveva mai avuto: un cuore”.