Ordine: "Nuovo stadio, qualcuno spieghi a Monguzzi cosa è successo a Madrid…"

Franco Ordine, su derbyderbyderby.it, ha risposto così Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa verde a Milano, sulla questione del nuovo stadio del Milana a La Maura: "Monguzzi ha detto: 1) C’è uno studio del Politecnico secondo il quale è possibile eseguire i lavori di ristrutturazione a San Siro lasciando lo stadio aperto al pubblico e in tal senso ha citato l’esempio del Real Madrid; 2) Ha sostenuto che l’ipotesi di trasferire a Sesto San Giovanni lo stadio del Milan 'è un bluff'. Qui vale la pena far sapere a Monguzzi che immaginare un cantiere dentro San Siro con 70-75 mila spettatori che arrivano per le partite è un progetto da segnalare all’autorità sanitaria. Non solo.