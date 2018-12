Ordine: "Ringhio lasciato solo. Ma la società dov'è?"

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato così il momento del Milan: "Milan: scusa ma dov'è la società? Il quesito, inquietante, circola da sabato sera, subito dopo la sconfitta con la Fiorentina che ha ammaccato Gattuso e fatto perdere il quarto posto in classifica. Allappntamento dinanzi a taccuini e microfoni si è presentato Rino in formato depresso andante, testa bassa, mani nei capelli e nessun altro. Non c'è stata traccia del presidente Scaroni che pure ama apparire nelle occasioni che contano, nessun segno di vita da parte di Leonardo che è il reponsanbile numero uno dell'area tecnica. C'è un silenzio misterioso su tutto: sulla decisione, legittima, di proporre ricorso contro i provvedimenti restrittivi dell'Uefa, sull'incontro Berlusconi-Singer e adesso sul futuro di Gattuso e del Milan. Dietro questo silenzio si nasconde in modo evidente l'imbarazzo figlio dei rapporti algidi tra Gattuso e Leonardo: uno non si fida e non stima l'altro, l'altro non stima il tecnico e si sente ferito da qualche sgradevole pettegolezzo uscito dal giro di Rino".