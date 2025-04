Ordine senza giri di parole: "Tenere Conceiçao sarebbe un errore"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a Pressing e in merito alla possibile permanenza di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan ha dichiarato: "Il punto vero è: quali sono i meriti di Conceiçao? Non mi direte che è arrivato il giorno prima della Supercoppa e poi il Milan ha vinto grazie al suo lavoro. Lui dice che poi ha pagato errori individuali, ma allora quando vince è merito suo e se perde invece è colpa dei giocatori? Non va bene. Io sento qualche voce che dice che, se vincesse anche la Coppa Italia, potrebbe essere confermato, ma per me sarebbe un errore".

Il simpatico siparietto andato in scena nel post partita di Venezia-Milan non è di certo passato inosservato agli occhi, ma soprattutto alle orecchie dei più attenti. Parlando del suo futuro nella prossima stagione Sergio Conceiçao ha così risposto: "In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda. Perché proprio Allegri? Perché lei parla sempre di lui".