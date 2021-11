Ordine su Pioli: "Trasformata la baracca Milan in un luccicante grattacielo"

Franco Ordine sul Corriere dello Sport: "Trasformata la baracca Milan in un luccicante grattacielo". Il Milan ha rinnovato l'accordo con Stefano Pioli, contratto fino al 2023 con opzione 2024. Il giornalista Franco Ordine ha espresso il suo parere, positivo, sull'accordo tra le parti. Tanti i giocatori migliorati, da Calabria a Saelemaekers, da Theo a Kessie. Ma non conta solo l'allenatore, conta anche l'uomo: "Ecco la qualità migliore di Stefano Pioli: la pasta dell’uomo. Il clima, creato a Milanello in questi mesi, non a caso, somiglia - almeno a noi cronisti frequentatori abituali di Milanello - a quello sereno e ludico instaurato durante gli otto anni di permanenza da Carlo Ancelotti. Se andare sul luogo di lavoro diventa un divertimento, il lavoro sicuramente migliora".